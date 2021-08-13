الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل كامل العدد للمطربة بلقيس على مسرح النافورة بدار الأوبرا (صور)

بلقيس من حفل دار
بلقيس من حفل دار الأوبرا

في إطار عروض الأوبرا الصيفية التي تستضيف نخبة من الفنانين في مصر والوطن العربي، قدمت المطربة بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه حفلا في الثامنة مساء اليوم الخميس ١٢ أغسطس على مسرح النافورة بحضور كامل العدد. 

 

بلقيس من حفل دار الأوبرا 

 

بدأت بلقيس في الظهور على خشبة المسرح بغناء أغنية "سهر الليالي"، ثم قدمت برنامج غنائي تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة الذي استمتع بها الجمهور، منها "ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف"، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها "سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي".

 

بلقيس من حفل دار الأوبرا 

 

عبّرت الفنانة اليمنيّة بلقيس عن سعادتها بالتواجد في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن القاهرة إحدى أهم الأسواق الغنائية الكبيرة في الوطن العربي. 

233591109_569348090730153_8245359948110604689_n
بلقيس من حفل دار الأوبرا 

يذكر ان المطربة بلقيس تنظر الفتره المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية " دبلوماسي" التي صورتها علي طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وطرحت مؤخرا أغنية باللهجة اللبنانية جبار .

234416014_270496254798137_7027213911801367800_n
بلقيس من حفل دار الأوبرا 

والمطربة بلقيس تنتمي لأسرة فنية فوالدها المطرب اليمني الكبير أحمد فتحي الذي شجعها وعمل على صقل موهبتها، وذلك قبل أن يقدمها في العديد من الأغاني في عدد من المحافل بالعواصم العربية، وحققت انتشارًا واسعًا عبر تقديم عدد من الأغاني المصورة، إضافة إلى مشاركتها في غناء ترات عدد من المسلسلات التليفزيونية التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.

233124673_225665512823315_5579925879897279827_n
بلقيس من حفل دار الأوبرا 


خلال الساعات الماضية، احتلت بلقيس محركات البحث على منصات السوشيال بسبب قرار منع نقابة الموسيقيين لها من الغناء وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن القرار بعد حل تلك الخلافات التي أثيرت بشأن تصاريح حفلها الغنائي الأخير الذي  بنادي الجلاء.

232363960_196308795867603_3455432020799924365_n
بلقيس من حفل دار الأوبرا 

وقالت: "مصر بلدي وأنا ابنتهم ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جداً باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي وأهديت جمهور الحفلة أمس أحدى مفاجئاتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية "دبلوماسي" وتحديداً بعد إنتهاء حفلى الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

232814980_372391851079855_4130906890911443252_n
بلقيس من حفل دار الأوبرا 

المطربة بلقيس من حفل دار الأوبرا المصرية

بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
بلقيس من حفل دار الأوبرا
دار الاوبرا عزيز الشافعي اللهجة المصرية مسرح النافورة بلقيس حفل بلقيس بدار الأوبرا صور حفل بلقيس بدار الأوبرا بلقيس فتحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

«الصحة»: 7 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

المغرب: هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر فى إقليم الدريوش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى