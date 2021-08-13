حفل كامل العدد للمطربة بلقيس على مسرح النافورة بدار الأوبرا (صور)

في إطار عروض الأوبرا الصيفية التي تستضيف نخبة من الفنانين في مصر والوطن العربي، قدمت المطربة بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه حفلا في الثامنة مساء اليوم الخميس ١٢ أغسطس على مسرح النافورة بحضور كامل العدد.

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بدأت بلقيس في الظهور على خشبة المسرح بغناء أغنية "سهر الليالي"، ثم قدمت برنامج غنائي تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة الذي استمتع بها الجمهور، منها "ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف"، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها "سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي".

بلقيس من حفل دار الأوبرا

عبّرت الفنانة اليمنيّة بلقيس عن سعادتها بالتواجد في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن القاهرة إحدى أهم الأسواق الغنائية الكبيرة في الوطن العربي.

بلقيس من حفل دار الأوبرا

يذكر ان المطربة بلقيس تنظر الفتره المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية " دبلوماسي" التي صورتها علي طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وطرحت مؤخرا أغنية باللهجة اللبنانية جبار .

بلقيس من حفل دار الأوبرا

والمطربة بلقيس تنتمي لأسرة فنية فوالدها المطرب اليمني الكبير أحمد فتحي الذي شجعها وعمل على صقل موهبتها، وذلك قبل أن يقدمها في العديد من الأغاني في عدد من المحافل بالعواصم العربية، وحققت انتشارًا واسعًا عبر تقديم عدد من الأغاني المصورة، إضافة إلى مشاركتها في غناء ترات عدد من المسلسلات التليفزيونية التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.

بلقيس من حفل دار الأوبرا



خلال الساعات الماضية، احتلت بلقيس محركات البحث على منصات السوشيال بسبب قرار منع نقابة الموسيقيين لها من الغناء وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن القرار بعد حل تلك الخلافات التي أثيرت بشأن تصاريح حفلها الغنائي الأخير الذي بنادي الجلاء.

بلقيس من حفل دار الأوبرا

وقالت: "مصر بلدي وأنا ابنتهم ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جداً باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي وأهديت جمهور الحفلة أمس أحدى مفاجئاتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية "دبلوماسي" وتحديداً بعد إنتهاء حفلى الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

بلقيس من حفل دار الأوبرا

المطربة بلقيس من حفل دار الأوبرا المصرية

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا

بلقيس من حفل دار الأوبرا