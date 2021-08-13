أزمة جائزة أغضبت نبيلة عبيد بعد حصولها عليها: كسروا فرحتي

يتنافس نجوم الفن فيما بينهم للحصول على الجوائز والتكريم من خلال المهرجانات والمحافل المصرية والدولية، إلا أن ما حدث مع الفنانة نبيلة عبيد جعلها مصممة على إعادة جائزة حصلت عليها، بسبب حالة من اللغط والخلاف حول تلك الجائزة.

روت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل أزمة مرت بها خلال مهرجان الإذاعة والتلفزيون، والذي حصلت خلال مشاركتها به على جائزة، قيل بعد استلامها أن الجائزة لم تكن من نصيبها، وأوضحت تفاصيل ما حدث خلال لقاء جمعها بالفنانة صفاء أبو السعود في برنامج ساعة صفا وقالت :"في البداية لم أكن انا سبب اللغط، فما حدث أنه تم ذكر أسمه عن جائزة أحسن ممثلة، فماذا أفعل هل اقف ثابتة أم أصعد على خشبة المسرح لاستلام الجائزة؟ بالفعل هذا ما حدث، وأما عن طريقة صعودي على خشبة المسرح فهي طريقة تلقائية وطبيعية جدًا فالإنسان لا يتحكم بإحساسه ما دام صادق، وحينما نزلت عقب استلام الجائزة أجرى مذيع التلفزيون حوار مصغر معي، باعتباري حاصلة على جائزة أحسن ممثلة، وكان ذلك وسط زميلات وزملاء من كل الأجيال وهو ما جعلني أشعر أني مواكبة للأجيال السابقة والحالية، ولو طلب مني إعادة لحظة تسلم الجائزة عدة مرات لن أستطيع إعادته بنفس التلقائية التي حدثت بها في المرة الأولي، فلم أكن أهرول كما اتهمني البعض ولم أكن في حالة تسرع كما قيل وإنما هو شعور الفرح".

وتحدثت نبيلة عبيد عن ما حدث من لغط عقب استلامها تلك الجائزة وقالت:"فوجئت باستفسار بعض الصحفيين عن مسمى الجائزة، وهل هي أحسن ممثلة أم أنها جائزة الإبداع، فأخبرت الصحفيين أن المسمى لم أطلقه أنا وإنما يسأل في ذلك لجنة التحكيم، ومع كلًا جائزة الإبداع ليست مسمى قليل، وأنا حصلت على العشرات من الجوائز فلا يوجد مشكلة، وفي اليوم التالي كتبت الصحف وتفاقمت الأزمة فقررت أن اترك القاهرة لفترة لابتعد عن تلك المشكلة التي لست سببها، ولست طرفًا فيها من الأساس وحين عدت التقيت بعدد من الصحفيين وأخبرتهم أنني على استعداد لإعادة تلك الجائزة ولا أريد ذلك التكريم من الأساس، وعشت مدة كما لو كنت في تحقيق بوليسي، فأصبحت، من دون داعٍ، محور الحديث عن خطأ ارتكبته سكرتارية المهرجان. اذ بدلاً من الاعلان أن الجائزة درع المهرجان، ذُكر أنها جائزة أحسن ممثلة، فما ذنبي؟ ما حدث في أعقاب استلامي الجائزة أن فرحتي كسرت بعكس أي مرة تلقيت فيها تكريم".