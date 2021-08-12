استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. تدريب 39 ألف موظف خلال 7 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من تدريب 39.053 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال السبعة أشهر الماضية، على عدة برامج تشملها الحزمة التدريبية المخصصة لهم.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أنه تم الانتهاء من تدريب 4951 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية من مختلف وحدات الجهاز الإدارى خلال يوليو الماضى، و8796 ألف موظف خلال يونيو الماضى، 3853 ألف موظف خلال مايو الماضى، 4942 ألف موظف خلال أبريل الماضى، 7281 ألف موظف خلال مارس الماضى، 6156 ألف موظف خلال فبراير الماضى و3074 ألف موظف خلال يناير الماضى.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الخطة التنفيذية لتدريب المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنقسم بين برامج أساسية تقدم لجميع المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة البرامج التخصصية لكل مجموعة وظيفية كل منها وفق مجال عملها، وحزمة برامج الجدارات والتي تبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التى قامت بها وزارة التخطيط.

يشار إلى أن الجهاز قد أكد أن إلحاق الموظفين المرشحين لبرامج التدريب يتم وفق منظومة مميكنة تقوم على قياس مهارات الموظف وما حصل عليه من تدريب ومواطن الضعف، من خلال إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي قيم على أساسها، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.