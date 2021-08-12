الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. نادى أدب بنها يحتفى بمشوار الشاعر محمد الشهاوى

الشاعر محمد الشهاوي
الشاعر محمد الشهاوي

يقيم نادى أدب بنها، احتفالية لاٍلقاء الضوء على مسيرة الشاعر الكبير محمد الشهاوى ودوره فى الشعر المصرى والعربى الحديث، وتكريمه.  

ويتحدث عن المشوار الاٍبداعى المتميز للشاعر الكبير محمد الشهاوى كل من الشاعر والناقد محمد علي عزب، المستشار والكاتب طلبه الجمصي، والناقد أحمد على منصور، والناقد بهاء الصالحي، يقدم الاحتفالية الشاعر مجدى أبوالخبر، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد المقبل.

يشار إلى أن الشاعر محمد الشهاوي عضو اتحاد الكتاب، لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، جماعة الفنانين والأدباء بأتيليه القاهرة، جمعية الأدباء بالقاهرة، أمانة مؤتمر أدباء مصر ، أسرة تحرير مجلة "سنابل" ( 1969: 1972 )، أسرة تحرير مجلة "دلتا الثقافية"، أسرة تحرير مجلة "أوراق ثقافية".رئيس تحرير: - مجلة "إشراقة"، سلسلة كتب "إصدارات إشراقة"، مجلة "سنابل" (الإصدار الثاني والثالث).

أحد المكرمين في : - العيد الأول والثاني الثقافي ، المؤتمر الأول لأدباء مصر 1984، دولة الإمارات العربية المتحدة ( أبوظبي 1996)، الشارقة بدولة الإمارات العربية عام 2004 ، وقد مثل مصر في أكثر من مؤتمر عربي وأوروبي بدءا من عام 1984 م، تُرجِمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والبوسنية.

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية أكتوبر 2017 - عقب فوزه بجائزة كفافيس أعلن محافظ إقليم كفر الشيخ - مسقط رأس الشهاوي - إطلاق اسم الشاعر على أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة الواقعة في أقصى شمال الدلتا، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2019 م.

ومن إصدارات الشعرية : - ثورة الشعر 1962 م - قلتُ للشعر 1972 م - مسافر في الطوفان 1985 م - زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر 1992 م - إشراقات التوحد 2000 م (* أعادت مكتبة الأسرة طبعه سنة 2003) - أقاليم اللهب ومرايا القلب الأخضر 2001 م - مكابدات المغني والوتر 2003 م - قصائد مختارة "إصدارات دائرة الثقافة والإعلام – حكومة الشارقة" 2005.

نادي أدب بنها الشاعر محمد الشهاوي محمد على العزب مجدي أبو الخير طلبة الجمصي

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وائل لطفي

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