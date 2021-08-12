في يوم الشباب العالمي.. 4 مشاكل صحية تؤثر عليك في هذه المرحلة العمرية

يحتفل العالم بيوم الشباب، الذي قررته منظمة الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس كل عام، للاهتمام بالقضايا المهمة لهم والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب يسلط موقع “هيلث لاين” الضوء على العديد من الأمراض التي تنتشر بين الشباب، وهو يستعرضه “الدستور” في السطور التالية:

القلق والتوتر:

يعتبر القلق والتوتر من الأمراض التي تصاحب الكثير من الشباب، بسبب الإفراط في استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا لدراسة أجريت من قبل جامعة "هارفارد" أكد في الباحثون، أن القلق والتوتر من أكثر الأمراض النفسية التي تصيب أكثر من 60% من الشباب.

سرطان الجلد:

يعتبر سرطان الجلد من الأمراض التي تصيب الشباب، خاصة بمرحلة العشرينات، بسبب الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل، فقد ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية، أن سرطان الجلد عادة ما يصيب الإنسان بعمر الخمسين، ولكن استطاع المرض أن يتطور ليجعله يصيب الشباب.

الاكتئاب:

يعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارا في العالم، حيث يعتبر النواة الأولى في التفكير للتخلص من الحياة، فوفقًا لأخر إحصائية فأن 40% من الشباب يعانون من الاكتئاب، كما أن 15% من الذين أقدموا على الانتحار كانوا يعانون من مرض الاكتئاب.

السكتة الدماغية:

تعتبر السكتات الدماغية من أكثر الأمراض التي تصيب الشباب، فعادة ما يصيب الأشخاص الذين تجاوزوا 65 من العمر إلا أنه قد يصيب الشباب في سن العشرين والثلاثين أيضا.

ويعد من أهم العوامل التي تزيد فرصة الإصابة بالسكتة، هي التدخين، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ضغط الدم المرتفع والسكري والبدانة وزيادة الكوليسترول في الدم.