الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تستعد لرابع موجات كورونا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استعداداتها لرابع موجات كورونا، المُسمى بفيروس كوفيد أو كورونا دلتا بلس.

 

وعلمت "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة أن مجمع الكنيسة المُقدس، برئاسة البابا تواضروس، أعطى تفويضًا لكل مطران وأسقف ونائب باباوي، للتصرف في إيبارشية من جهة القداسات والنهضات والعشيات ومدارس التربية الكنسية، وفقًا لما يراه من صالح لشعب الإيبارشية- بحكم اطلاعه على الاوضاع الصحية في الإيبارشية عن كثب، وكذلك اعداد المصابين والمتوفين.

 

ومن المتوقع صدور عدة بيانات مستقلة لكل إيبارشية بيانها الخاص، والمقرر توزعته في الكنائس وعبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما "فيسبوك".


وعلى الأغلب، وعلى حسب المصادر، فلن يؤثر ذلك على التوزعة وحركة التنقلات الداخلية المقرر ان تشهدها الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وأيضًا بلدان المهجر، في عيد النيروز وبداية العام القبطي الجديد، في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.


مما يعني أنه لا إيقافات للأنشطة ومدارس التربية الكنسية حتى عيد النيروز المُقبل، إن لم يحدث تفاقم في حالات وأعداد الإصابات، في أي إيبارشية من الإيبارشيات لاسيما إيبارشيات الصعيد والدلتا والريف المصري.


إلا أنه وبشكل واقعي فقد آثرت الكورونا بشكل فعلي، على نهضة وصوم السيدة العذراء في 2021، فعلى سبيل المثال أعلنت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إيبارشية جرجا وتوابعها، التابعة لمحافظة سوهاج، عدم إقامة نهضات للسيدة العذراء في صومها وموسمها السنوي والذي ينتظره الأقباط خلال أغسطس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإيبارشية خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد في رابع موجاته.


وأشارت الإيبارشية برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقوريوس، إلى أنه تم استبدال النهضات المسائية المعتاد عليها بقداسات نهارية فقط، وبعد القداس يتم تعقيم كافة كنائس الإيبارشية لتستعد للقداس صبيحة اليوم التالي.


ومعايشة لأجواء الاحتفال بصوم السيدة العذراء فأوضحت الإيبارشية أن تمجيد ومديح السيدة العذراء وزفتها يسمح بإتمامها في خضم طقوس القداس الألهي في المواضع المحددة لذلك طقسيا.


وانضم لقرار جرجا أيضًا بعض الكنائس المنفردة في عدة إيبارشيات وكان أبرزها إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، الخاضعة لتدبير نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس.

البابا تواضروس البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود درجات الرأفة بنتائج الثانوية العامة 2021

وباء قديم يعود من جديد

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى