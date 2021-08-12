الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان» يعلن أنشطة توعوية للأطفال عن أضرار التعاطى

أنشطة توعوية للأطفال
أنشطة توعوية للأطفال

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن إطلاق فعاليات مهرجان (أنت أقوى من المخدرات) بمحافظة الغربية يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر؛ لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق مهرجانات فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير.

أضاف عثمان فى تصريحات اليوم، أنه تم تكثيف البرامج التوعوية للأطفال بالمحافظة عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها  لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من يدخن‪ .

أشار إلى أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة حيث إن نسبة 47.54% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة 32.85 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 14.58%  وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش.

ويتلقى الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الادمان العشوائيات المخدرات أنت أقوى من المخدرات محافظة الغربية مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان والتعاطي الخط الساخن

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