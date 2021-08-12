«صحة بورسعيد»: بدء تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

أطلق الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة البدء في تطعيم المسافرين للخارج، اليوم الخميس، في مكتب صحة أول بحي الشرق، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسط إجراءات مشددة لتسهيل الحصول على اللقاح.

الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى ضرورة التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة النصية المرسلة، وموعد التطعيم المحدد له، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر سار وإيصال رسوم الشهادة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم تفعيل الفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية، للحد من أى تكدس قد ينشأ بالمراكز المعدة للقاح.

الدكتور أحمد أبو هاشم

وأجرى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم جولة تفقدية على مراكز لقاح كورونا «مركز صحة المسنين، ومركز الإرشاد الوراثي، ومكتب أغذية بورفؤاد»، بهدف الاطمئنان على سير العمل وسهولة إجراءات تلقي المواطنين للقاحات، وأكد أن كافة مراكز اللقاح بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

وقدم «أبوهاشم» الشكر للواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد وقيادات مديرية أمن بورسعيد، على ما يقومون به من جهد لتأمين كافة مراكز اللقاح بالمحافظة، والتعاون المثمر لحماية المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء العمل بمركز اللقاح المخصص لتطعيم المسافرين، من خلال مكتب صحة بورسعيد أول بحي الشرق.

الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن على من يرغب التطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg، وسوف يكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

الدكتور أحمد أبو هاشم

وأوضح "وكيل الصحة"، أنه سوف يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين و25 دولارا لغير المصريين للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن مكتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا الكائن بحي الشرق سيبدأ العمل من صباح باكر الخميس 12/8/2021 وأن تلقي اللقاحات بالمجان، سواء للمصريين أو الأجانب، أما بالنسبة للرسوم المذكورة فهي مقابل إصدار الشهادات الذكية المؤمنة.