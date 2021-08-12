الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة بورسعيد»: بدء تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو هاشم

أطلق الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة البدء في تطعيم المسافرين للخارج، اليوم الخميس، في مكتب صحة أول بحي الشرق، بناء على توجيهات  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسط إجراءات مشددة لتسهيل الحصول على اللقاح.

IMG-20210812-WA0028
الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى ضرورة  التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة النصية المرسلة، وموعد التطعيم المحدد له، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر سار وإيصال رسوم الشهادة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم تفعيل الفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية، للحد من أى تكدس قد ينشأ بالمراكز المعدة للقاح.

IMG-20210812-WA0029
الدكتور أحمد أبو هاشم

وأجرى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم جولة تفقدية على مراكز لقاح كورونا «مركز صحة المسنين، ومركز الإرشاد الوراثي، ومكتب أغذية بورفؤاد»، بهدف الاطمئنان على سير العمل وسهولة إجراءات تلقي المواطنين للقاحات، وأكد أن كافة مراكز اللقاح بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

وقدم «أبوهاشم» الشكر للواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد وقيادات مديرية أمن بورسعيد، على ما يقومون به من جهد لتأمين كافة مراكز اللقاح بالمحافظة، والتعاون المثمر لحماية المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء العمل بمركز اللقاح المخصص لتطعيم المسافرين، من خلال مكتب صحة بورسعيد أول بحي الشرق.

IMG-20210812-WA0030
الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن على من يرغب التطعيم لغرض السفر القيام  بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg، وسوف يكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

IMG-20210812-WA0031
الدكتور أحمد أبو هاشم

وأوضح "وكيل الصحة"، أنه سوف يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين و25 دولارا لغير المصريين للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

IMG-20210812-WA0027
الدكتور أحمد أبو هاشم

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن مكتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا الكائن بحي الشرق سيبدأ العمل من صباح باكر الخميس 12/8/2021 وأن تلقي اللقاحات بالمجان، سواء للمصريين أو الأجانب، أما بالنسبة للرسوم المذكورة فهي مقابل إصدار الشهادات الذكية المؤمنة.

IMG-20210812-WA0026
الدكتور أحمد أبو هاشم
وكيل وزارة صحة مديري بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

«شديد الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله بعد تعرضه لوعكة صحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى