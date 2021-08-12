الخميس 12 أغسطس 2021
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مصر

«التخطيط»: إطلاق برنامج تدريبى لرفع كفاءة مديرى الحاضنات فى مصر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورش عمل الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2021، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وشهدت الدورة الأولى عقد سلسلة من ورش العمل قدمها قيادات الوزارة حول مشروعات وملفات عمل الوزارة، كما قدمت وزارة التخطيط للمتدربين زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت ورشة العمل الختامية، استعراض مشروع رواد 2030، ورؤيته والهدف من إنشائه، وكذا المبادرات التي قام بها والشراكات التي عقدها منذ إنشائه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقيبًا على محتوى الورشة الختامية إن وزارة التخطيط تم تكليفها بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن المشروعات القائمة علي المعرفة والابتكار تمثل الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في دعم الانتاجية وزيادة القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص عمل، وكذا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وبالتالي زيادة الصادرات مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري.


وقالت الدكتورة غادة خليل إن الهدف من المشروع يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

وحول محاور مشروع رواد 2030 أوضحت خليل أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، وزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار.
  

وتابعت خليل الحديث حول الحملات التي أطلقها المشروع في إطار المحور الثالث والمعني بزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى مسلسل اّدم، وستوديو رواد، وكبسولات رائد الأعمال، وكذا حملة خليك ريادي ومجلة وتطبيق رواد، وإطلاق برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري الحاضنات في مصر.
 

وأوضحت خليل أن مراعاة أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم دفع مشروع رواد 2030 لاختيار أفضل الجامعات والمؤسسات العلمية لعقد شراكات معها.

التخطيط هالة السعيد رواد 2030 ريادة الأعمال تدريب صيفي

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