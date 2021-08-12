الخارجية العراقية: إجلاء 145 مواطنًا من بيلاروسيا إلى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تسيير رحلة لإجلاء عراقيين من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم، إن هناك رحلة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية "مينسك" وتحمل على متنها 145 مسافرًا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، قبل يومين، عن إعادة 240 عراقيًا عالقًا في بيلاروسيا إلى بغداد.

ووصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، الإثنين الماضي، ما يحدث على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف السفر إلى بيلاروس تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي: إن "لجنة تحقيقية تشكلت، وبمتابعة كادر دبلوماسي في موسكو، للوقوف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الشريط الحدودي الرابط بين بيلاروس وليتوانيا".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: أن "اللجنة اجتمعت بالجهات المعنية والتنسيقية المختصة في الحكومة البيلاروسية للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن الحادث".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي: أنه يتواصل مع المسئولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسئولياتهم وإعادة قبول مواطنيها من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.