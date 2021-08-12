عصام هلال: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب

تقدم النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لشباب مصر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مشيرًا إلى أن الشباب أصبحوا سواعد الدولة المصرية وعماد مجتمعها لتحقيق كل إنجاز جديد يدفع الدولة إلى تحقيق تنميتها المستدامة ويضعها على خارطة التقدم والنهوض.

وأكد هلال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى لملف الشباب اهتمامًا بالغًا منذ عام ٢٠١٤، ووضع لهم استراتيجية قوامها تمكينهم داخل المجتمع وإعطائهم كافة السبل والمناصب التي تمكنهم من أداء مهامهم، وفي سبيل تحقيق ذلك وجه الحكومة بالسعي نحو تطبيق تلك الاستراتيجية وإدخال الشباب في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة، حتى تم تعيين بعضهم في منصب نواب الوزراء ومعاونيهم، وكذلك تعيينهم كمحافظين ونواب المحافظين .

ولفت إلى أن المناصب القيادية أصبحت في عهد الرئيس ليست قاصرة على كبار السن بل تطرقت إلى الشباب إيمانا من القيادة السياسية بالمؤهلات والمهارات التي يمتلكوها، وقدرتهم على تغيير الواقع للأفضل، وتحويل مستقبلهم إلى آخر مشرق.

ويحتفل العالم اليوم، 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسئولين عن الشباب في لشبونة عام 1998.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18ـ 29) سنة بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

ويحل اليوم العالمي للشباب هذا العام في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع تويتر قائلا: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض».

واستكمل: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر».