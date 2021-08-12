الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الموريتانية تطلق حملة لتطعيم 300 ألف شخص ضد كورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن إطلاق حملة لتطعيم 300 ألف شخص ضد فيروس كورونا في نواكشوط تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

وأشارت الوزارة، في بيان الخميس، إلى أن الحملة التي أطلقها وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف تستهدف زيادة أعداد المتلقين للقاح من خلال توسيع دائرة المستهدفين بها؛ لتشمل جميع المواطنين والمقيمين البالغين من العمر 18 عامًا فيما فوق.

وأوضحت أنها افتتحت عشرات المراكز لحملة التطعيم، كما نشرت 351 فريقًا طبيًا في محافظات موريتانيا الخمسة عشر تم تزويدها بالمتطلبات اللوجستية الضرورية للعمل من وسائل نقل ومواصلات وألواح إلكترونية لتخزين المعلومات، ولفتت إلى أن عملية التطعيم لا تزال ضعيفة وأنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تطعيم 5355 شخصًا ليصل إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح في البلاد إلى 225 ألفًا و861 شخصًا.

وحصلت موريتانيا خلال الأيام الماضية على أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح (جونسون أند جونسون) الأمريكي.

الصحة الموريتانية كورونا فيروس كورونا نواكشوط التطعيم

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