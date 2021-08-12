الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الشرقية» تكشف حقيقة مخالفات مستهلكى الأوكازيون الصيفى

مخالفات مستهلكي الأوكازيون
مخالفات مستهلكي الأوكازيون الصيفي

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إدارة التجارة الداخلية بالشرقية لم تسجل مخالفة واحدة للأوكازيون الصيفي الذي بدأ 2 أغسطس الجاري التي تستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه لا توجد محاضر من خلال الحملات الرقابية التي تستمر خلال فترة الأوكازيون.

أضافت مديرية تموين الشرقية، لـ"الدستور"، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكوى خاصة بالأوكازيون، وهذا يصب لمصلحة التاجر الملتزم بشروط الأوكازيون الصيفي والتصفية الموسمية الثانية، ليحقق مبيعات أكثر والتعويض خلال فترة الركود منذ تفشي فيروس كورونا.

وشددت على أن الحملات الرقابية مستمرة على الأوكازيون الصيفي؛ للتأكد من مدى التزام التاجر بشروط الأوكازيون والتخفيضات وأن تكون السلع جيّدة وليست معيبة ومنح المستهلكين فاتورة الشراء إلزامية، وفقاً لقانون حماية المستهلك الجديد، الذي يلزم التاجر بالفاتورة الشرائية التي تحافظ على حقوق المستهلك للاستبدال أو الاسترجاع خلال شهر.

وأكدت فايزة أن مديرية تموين الجيزة مستمرة في استقبال طلبات تراخيص المحلات التجارية من القطاع الخاص وتمثل نسبة 99% من حجم المشاركات في الأوكازيون الصيفي ونسبة محدودة للقطاع العام بشرط أن يلتزم التاجر بتدوين السعرين ويشمل سعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم.

أشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يجب وضع الأسعار ظاهرة على واجهة المحل، ويشترط أن يكون اللغة العربية أو باللغتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية، لافتة إلى تشكيل فريق عمل رقابي لشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي؛ للتأكد من التخفيضات الحقيقية للمواطنين.

الشرقية شكاوى الصيفي التجارة الداخلية محاضر

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وائل لطفي

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