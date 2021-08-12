مطار القاهرة يتزين لاستقبال البطلة الأوليمبية فريال أشرف «صور»

شهد مطار القاهرة الدولي، الخميس، استعدادات خاصة لاستقبال البطلة الأوليمبية المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأوليمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وإلى 8 أغسطس الجاري.

ويصل على متن نفس الرحلة البطل الأوليمبي أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية، وباقي بعثة مصر للكاراتيه، وذلك على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ترانزيت، وسط استعدادات خاصة ومكثفة وإجراءات لوصولهم.

صورة لمطار القاهرة الان

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لاستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

صورة لمطار القاهرة الان

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأوليمبية المصرية، اتوبيسا مكشوفا أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.

يشار الي أن وزارة الطيران خصصت اتوبيسا مكشوفا يقل أفراد البعثة، كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين علي الميداليات.

صورة لمطار القاهرة الان

يشار إلي أن البعثة المصرية حصدت 6 ميداليات أوليمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي، لاعبا التايكوندو.

وشهدت أوليمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصرالخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

صورة لمطار القاهرة الان

تلتزم الشركة والمطارات المصرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.