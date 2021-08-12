الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاثنين.. «هذه ليلتي» و«مجرم سينما» و«لحم ودم» بنادي سينما المرأة

بوستر فيلم هذة ليلتي
بوستر فيلم هذة ليلتي

يعرض نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" كل من فيلم "هذه ليلتى"  للمخرج "يوسف نعمان"، وفيلم "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" وفيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدى" وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.


وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد على" ومديرة النادى الناقدة السينمائية" شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور وذلك بحضور الطفل "عمرو حسام الدين جابر" بطل فيلم "هذه ليلتي".

 

" هذه ليلتى" هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث. بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب. إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

 

 يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، وقد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية أفضل فيلم - مهرجان جنيف للافلام الشرقية ،جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم ، المهرجان القومي للسينما المصرية، أفضل فيلم-  أفضل مخرج- أفضل ممثلة، مهرجان الأردن الدولي، تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتيه - فرنسا، تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان مونتريال الدولي - كندا ،و تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان الفيلم الأفريقي - بلجيكا.

مهرجان القومي دار الاوبرا ناهد السباعي دار الأوبرا المصرية المركز القومي للسينما شريف دسوقي فيلم هذه ليلتي

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