الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام السويس يتابع أعمال توصيل الصرف الصحى بقرية عامر

الاستعدادات لتطوير
الاستعدادات لتطوير قرى الجناين

تابع الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة الأعمال التنسيقية لأعمال توصيل الصرف الصحي بقرية عامر التي تم اعتمادها الفترة السابقة بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والشركات المنفذة للأعمال.

شارك بالجولة علياء فريد رئيس حي الجناين وياسر البعيري مدير إدارة الإعلام والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع والجهات المعنية. 

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الاستعدادات لتطوير قرى الجناين

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة أعمال المرافق العامة بالقطاع الريفي استعدادا لانطلاق المشروع الكبير لتطوير قرى الجناين بعد اعتماد 7 أحوزة عمرانية بنطاق الحي من أجل حياة كريمة لأهالي القطاع الريفي بالسويس.

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الاستعدادات لتطوير قرى الجناين

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، قد أعلن مطلع أغسطس الجاري، عن أنه تمت الموافقة علي اعتماد 6 أحوزة عمرانية لقرى أخرى بالقطاع الريفي بنطاق حي الجناين، بالإضافة إلى قرية عامر التي تم اعتمادها الفترة السابقة، وأكد محافظ السويس أنه جار اعتماد الأحوزة لباقي التجمعات.

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الاستعدادات لتطوير قرى الجناين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس لمناقشة تطوير حي الجناين في ضوء اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، بحضور الدكتور عبدرمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وعلياء فريد رئيس حي الجناين ومديري مديريات الخدمات والمرافق العامة والتخطيط العمراني والمكتب الفني والجهات المعنية . 

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الاستعدادات لتطوير قرى الجناين


 
وفي سياق آخر تابع نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان أعمال النظافة العامة بالحدائق العامة وتوصيل أعمدة الإنارة العامة لشارع الجامعة بمدينة السلام 1 بحي فيصل الذي تم رصفه وتوسعته لخدمة شوارع مدينة السلام 1 وبطريق السويس القاهرة القديم بالجديد بمرافقة المهندسة فاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل.

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الاستعدادات لتطوير قرى الجناين
الاستعدادات تطوير قرى الجناين رصف انارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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