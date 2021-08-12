انتحار فكهانى بحبة الغلة السامة في الدقهلية

أقدم فكهاني، بمحافظة الدقهلية، على الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لمحاولة إنقاذه.

وتبين أنه مقيم بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة، وبسؤاله أكد محاولته الانتحار بسبب الخلافات العائلية مع زوجته.

وتوفي بعد فشل محاولات إنقاذه.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء، إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا إلى قسم أول المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول المدعو "كريم. ال. م. ال" 21 سنة، فكهاني، ومقيم منطقة "المجزر الآلي" دائرة القسم مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة)، وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى المستشفى وبسؤال المصاب.

وقرر أنه تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار مما أدى إلى حدوث إصابته لمروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينه وزوجته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المذكور متأثرًا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7586 إداري قسم أول المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولي "تم النقل"، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك تم التشريح وسُلم الجثمان لذويه.