الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مجلس وزراء الداخلية العرب»: نتابع حرائق الغابات فى تونس والجزائر بقلق بالغ

الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها تتابع بقلق بالغ وانشغال كبير حرائق الغابات التي نشبت في الجمهورية التونسية وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس أنها تثمن عاليا الجهود المتميزة لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) والأجهزة الأمنية المختلفة في البلدين، التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إخماد هذه الحرائق وإنقاذ المواطنين بشجاعة نادرة وروح وطنية مؤثرة، باذلة الغالي والنفيس من أجل إنقاذ المواطنين والحفاظ على حياتهم، فإنها تؤكد ثقتها في قدرة كل من البلدين على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها، كما تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم جميل الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبدالرحمن، قد أكد أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، في تصريح، إنه بالرغم من الظروف الطبيعية الحالية التي تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها، وذكر أن التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو أثبتت أن أماكن اندلاع هذه الحرائق كانت مختارة بدقة تسمح بإحداث أكبر قدر من الخسائر.

وبيّن أن المواقع التي تم اختيارها توجد في مناطق بها تضاريس وعرة وصعبة تعطل وصول الإسعافات، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مجرمين بالمدية، اعترف أحدهم بفعله الإجرامي.

وشدد على أن الدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء وتجاه ثروات البلاد.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

مجلس وزراء الداخلية العرب حرائق الغابات الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الجزائر

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