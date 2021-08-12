«الدواء» تطلق تدريب اشتراطات التخزين والتوزيع لشركات استيراد المستلزمات الطبية

أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، البرنامج التدريبى الخاص باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، وذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن التدريب يهدف الذي عقد على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، إلى التعرف على قواعد التفتيش، مع تقديم شرح تفصيلي لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمستلزمات الطبية لضمان وصولها للمستهلك النهائي بصورة اّمنة وفعالة.

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن البرنامج يستهدف الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بحضور عدد 41 صيدلي.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

وكانت قد أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد (المستوى الأساسي) للصيادلة وطلبة كليات الصيدلة، وذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

وأوضحت الهيئة، أن التدريب سوف يعقد خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم على مدار 8 أيام تدريبية.

