حلقة نقاشية حول حوادث القتل والعنف الأسرى بالإسماعيلية

ناقش فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة عفاف الكومي مقررة الفرع وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، خلال حلقة نقاشي نظمها بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ومركز شباب الإسماعيلية ظاهرة العنف والقتل الأسرى .

وذلك في حضور كل من لبنى ذكى مقرر مناوب الفرع مع دكتور محمد الجاويش، وإسلام عبد العظيم من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وخلال الحلقة تم مناقشة انتشار ظاهرة التعاطي والإدمان بين الشباب والشابات من كل المستويات الاجتماعية، والتى أصبحت ظاهرة خطرة مع ظهور العديد من حالات القتل والخلافات الأسرية.

واتفق الحاضرون خلال اللقاء على إقامة عمل مشترك بين فرع المجلس وصندوق مكافحة التعاطي والإيمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لعمل العديد من الندوات التوعوية ، كما تم الاتفاق على عمل محورى القضية (الوقائى – والعلاجى ) مع الاستعانة من المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى القيام بأنشطة رياضية لجذب شرائح الجماهير المستهدفة في المدارس ومراكز الشباب والرياضة، بالمراكز والمدن والقرى المختلفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، على أن هذه الحلقة تأتي في أطر التنسيقات المختلفة التي يجريها الفرع مع كافة الجهات لتطبيق برامج توعوية واعدة مع الشركاء، والتي تأتي نتاج لرصد القضايا والظواهر المجتمعية العميقة التي أصبحت الضرورة ملحة للتصدي لها منها ظاهرة العنف الأسرى، والتي ينتج عنها الكثير من جرائم القتل الغير مبررة ، في ظل انتشار تعاطي المخدرات.

وكانت قد التقت الدكتورة عفاف الكومى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية بمحمود فوزى مدير مركز شباب الإسماعيلية ، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الفرع و المركز.

وتضمن اللقاء ومناقشة عدد من المحاور منها تنفيذ برامج توعوية الخاصة بالعلاقات الأسرية والزوجية ، وقعد دورات لتأهيل المقبلين على الزواج وحديثى الزواج، للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق خاصة في السنوات الأولى للزواج، وكيفية بناء أسرة على أسس سليمة تتسم بالوعي الفكرى والنفسي.

كما تناول اللقاء الحديث عن عقد ندوات توعوية خلال المعسكرات الشبابية ، و الأيام الرياضية تحت عنوان "لا للتعاطى" لتوعية الشباب والفتيات عن مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق ليوم رياضي فى أحد شواطئ المحافظة ، وعمل ندوات خلال اليوم ويتم اختيار موضوع الندوة تبعا للفئة المستهدفة فى اليوم، بالإضافة إلى مشاركة المجلس فى "منتدى وعى" الذى يعقده المركز، وعمل لقاء بمشاركة مكتب الشكاوى عن "التحرش" والعقوبات التى نص عليها القانون.