بسبب كورونا.. باكستان تعيد فرض إجراءات الإغلاق في بعض المدن

فرضت باكستان ، اليوم الخميس، مجددا إجراءات إغلاق جزئية على مناطق في مدن كبرى، وذلك بعدما تجاوزت حصيلة الوفاة اليومية بفيروس كورونا 100 حالة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وقد أغلقت السلطات عدة ضواحي في العاصمة إسلام آباد، عقب ثبوت إصابة 10% من الذين خضعوا للاختبار أمس الأربعاء بفيروس كورونا، وفقا لما قاله رئيس القطاع الصحي بالمدينة زعيم ضيا.



وجرى فرض إجراءات إغلاق مماثلة في مدينة روالبيندي ولاهور في الشرق ومدينة كراتشي بالجنوب، التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة.



ونقلت قناة جيو الباكستانية ، عن السلطات القول إنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و187 حالة.

- مليون و85 ألف حالة إجمالي الإصابات في باكستان



وسجلت باكستان 4934 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة مليونا و 85 ألفا و 294 حالة.

ويأتي ارتفاع حالات الاصابة والوفاة في ظل تفشي سلالة دلتا الأكثر انتشار في المدن المكتظة بالسكان، مما أثار مخاوف جديدة في الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.