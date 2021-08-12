«شئون البيئة» بالشرقية تداهم 31 منشأة غذائية وتصدر 4 قرارات غلق للمخالفين

داهمت إدارة شؤون البيئة بالشرقية بالإشتراك مع مديرتى الصحة والطب البيطرى 31 منشأة غذائية بنطاق مركزي الزقازيق وأبوحماد،وأسفر التفتيش إصدار (4) قرارات غلق فوري لمنشآت غذائيه لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، فضلاً عن تحرير 19 محضر نظافة، محضران لعدم حمل أو إستيفاء الشهاداتالصحية للعاملين بالمنشأة، كذلك إعطاء مهلة لـ (12) منشأة لتقنين أوضاعها وإزالة المخالفات المتمثلة في (تركيب باب للحمام – صيانه وتغطية الأسلاك الكهربائية – وضع سلات قمامة محكمة الغلق تفتح بالقدم – غلق الفتحات – الإهتمام بنظافة الأرضيات والأوانى ) بالإضافة لإعدام كميات من اللحوم وصدور الدجاج والكبدة النيئة وجردل كريمه وكميه من الفواكة غير الصالحة للإستهلاك الأدمى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على أنه في حالة رصد لأي مواد غذائيه غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري، مشيراً إلى ضرورة متابعة إلتزام العاملين بالمنشآت الغذائية بعمليات التعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات وتبديلها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

ومن جانبه أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة إلى أنه تم التنسيق مع مديرتى الصحه والطب البيطرى ولجنة الأغذيه بالديوان العام للتفتيش على عدد 31 منشأة غذائيه ، ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقاله – مقله) بمركزي الزقازيق وأبو حماد.

وأوضح أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية ، تشمل فحص المنشأه ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهويه الجيده والإضاءه والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئه تنشط فيها الميكروبات الضاره والجراثيم لتنتقل للماده الغذائيه ، وكذا فحص المادة الغذائيه للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافه للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحيه الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحية لهم.