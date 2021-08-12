الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي غرب مدينة أسيوط

تشميع مركز للدروس
تشميع مركز للدروس الخصوصية

قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه في إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تم تنفيذ حملة وتم ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المكتبات بمنطقة نيلة خاتون بدائرة الحي.

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تشميع مركز للدروس الخصوصية

ضمت الحملة كل من أحمد ثابت نائب رئيس الحي وسالم محمد مدير المتابعة الميدانية بالحي ومسئول الإدارة التعليمية.

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تشميع مركز للدروس الخصوصية

وأوضح محمد بشير إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على السنتر بعد تجاهله للقرارات الوزارية وأخذ إقرارات عليهم بإغلاق المركز كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم بأسيوط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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تشميع مركز للدروس الخصوصية

وأكد بشير عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وأن الحملات مستمرة بنطاق المركز لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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تشميع مركز للدروس الخصوصية

هذا وكان قد وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وشن حملات مفاجئة لضبط  وتشميع تلك المراكز والكيانات التعليمية التي تقدم خدمات علمية بدون الحصول على ترخيص وعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لافتا إلى إن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي غرب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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تشميع مركز للدروس الخصوصية

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات للتأكد من غلق أي سنتر تعليمي داعيا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف الحملات واتخاذ الاجراءات القانونية من غلق وتشميع وتحرير محاضر ضد المخالفين والتصدي لأي محاولات لفتح سناتر ومراكز والدروس الخصوصية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية.

الدروس الخصوصية قرارات التربية والتعليم الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد حملات مفاجئة حي غرب أسيوط مديرية التربية والتعليم مراكز الدروس الخصوصية

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