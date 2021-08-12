«خرجوا بعاهات مستديمة».. طلقة عشوائية تصيب 7 في «حفل حناء» بالقليوبية

شهدت قرية العيايدة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش في حفل حناء عروس، حين خرجت طلقة طائشة من أحد الشباب أصابت عددًا من الحضور ونقلوا إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وقال محمد صابر أحد شهود العيان، إن الشاب المتهم بإطلاق الرصاص خرجت منه طلقة خرطوش في الهواء وأثناء محاولة إخراج الطلقة الثانية خرجت منه فجأة فى اتجاه عدد من المعازيم بينهم أطفال، مؤكدا أن أحد الأطفال أصيب ببتر في الكف وانفجار في العين اليمنى وإصابة آخرون بانفجار في أعينهم وأماكن أخرى فى أجسامهم.

وقال خال أحد الأطفال إن نجل شقيقته ذهب لحضور حفل عرس مدرسته وبعدها بحوالى ساعة أبلغونا أنه أصيب بطلق ناري هو وعدد من الأطفال وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وفى المستشفى فوجئنا أنه فقد عينيه بسبب طلقة طائشة في الفرح.

وأضاف طارق رابح والد الطفلة "جومانا" طفلتي تعانى من نزيف داخلى بالعين جراء دخول طلقة بجفن العين بجانب قصور بالقرنية ونزيف داخلى بالشبكة وجرى نقلها للمستشفى، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، موضحا أن حفل "الحناء" مقام بالقرب من منزله وكعادة الأطفال خرجت ابنتي للعب مع أقرانها وفوجئت بصراخ في الخارج وأخبرني الأهالي بإصابة عدد من الأطفال نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية، وجرى نقلها للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من الأهالي بقيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش وإصابة 7 أشخاص وفى حالة خطيرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد عنانى مدير مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ وجرى القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام وجرى تحريز السلاح المضبوط وفوارغ الطلقات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وتحديد نوعية المقذوف وإعداد تقرير بشأنها كما أمر بسرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.