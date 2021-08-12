الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 3 وقائع.. ضبط المتهم بسرقة المساكن بالسيدة زينب

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عنصر إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد «3» حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القاهرة عنصر إجرامي السرقات السيدة زينب قسم شرطة السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: متحور كورونا «دلتا» لم يظهر فى مصر حتى الآن

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

التجديد لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام (خاص)

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى