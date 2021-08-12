بعد 3 وقائع.. ضبط المتهم بسرقة المساكن بالسيدة زينب

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عنصر إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد «3» حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.