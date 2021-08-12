ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 8456 حكما فى حملات أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 14 متهما لخمسة منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، وضبط 3 متهمين ومراقب هارب ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 9 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 8456 حكما قضائيا متنوعا.