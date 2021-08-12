65 % نسبة تنفيذ مستشفى الأطفال «شفا الأورمان» بسوهاج الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ مشروع مستشفى الأطفال "شفا الأورمان" بمدينة سوهاج الجديدة بلغت نحو 65%، وجارٍ دفع العمل بالمشروع.

وأوضح أن المستشفى ستخدم محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لها، وذلك في إطار زيادة المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الصعيد، لا سيما بالمناطق والمدن الجديدة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن مشروع مستشفى الأطفال "شفا الأورمان" على مساحة 6.6 فدان، ويتكون مبنى المستشفى من (بدروم + أرضي +6 أدوار متكررة ) بسعة 263 سريراً، ويتم تنفيذ المشروع بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجمعية الأورمان.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه سبق الانتهاء من تنفيذ وتم تسليم مشروع المستشفى الجامعي سعة 200 سرير عبارة عن مبنى (أرضي + 4 أدوار متكررة) ومبنى تعليمي بجانب مكونات المشروع الأخرى، وجارٍ حالياً تجهيز وتأثيث المستشفى تحت إشراف وزارة التعليم العالي، استعداداً للبدء في التشغيل لخدمة محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة أيضاً.

الانتهاء من تنفيذ سوق الجملة بسوهاج الجديدة

من جانبه، قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ سوق الجملة على مساحة 42 فدانا بقيمة تعاقدية 100 مليون جنيه، مضيفاً أن السوق تضم 351 محلاً تجارياً تتنوع بين محال الخضراوات والفاكهة وثلاجات وشوادر ومجموعة من المباني الخدمية الأخرى.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بطاقة 35 ألف م3/ يوم من محطة تنقية مياه الشرب والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 70 ألف م3، مشيراً إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من المحطة يبلغ نحو 169 ألف نسمة كمرحلة أولى.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/ يوم من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة إجمالية 36 ألف م3/ يوم، موضحاً أن المشروع يتكون من (أحواض البرك - غرف الدخول والخروج - المدخل والمصافى - غرفة التوزيع - المرشحات الرملية حوض المعالجة الثانوى - حوض المعالجة الثلاثى - مبنى الكلور - عنبر الطلمبات - المبانى الإدارية).