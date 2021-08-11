حبس المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة السلام.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "حماده. ع"، "طه. ع"، عاطلين وأقرا بارتكابهم وقائع سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع وأقرا بـ14 سرقة، وبيع 5 منها بمبلغ 15 ألف لـ"التوكتوك" الواحد وأرشدا عن مكان باقي "التكاتك" المسروقة، كما أقروا بارتكابهم لوقائع السرقة لمرورهم بأزمات مالية متتالية.

البداية:

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم شرطة السلام ، وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن باقى التكاتك المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.