الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منها الأمن الغذائى.. تعرف على اختصاصات لجنة الزراعة بالبرلمان وفقا للائحة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب.

وتتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات حيث خصصت اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية وهى كالآتى:

1-الإنتاج الزراعى.

2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

5-نهر النيل والرى والصرف.

6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

7-الأمن الغذائى.

8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

9-الثروة السمكية وتنميتها.

10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة  2016 .

ومن أبرز ما تضمنته، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات .

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أي مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

اللائحة الداخلية اللجان النوعية لجنة الزراعة الأمن الغذائي الثروة الحيوانية الرقعة الزراعية

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