نهى يحيى حقي: بدأت كتابة سيرتي الذاتية واختيار والدي شخصية معرض الكتاب يؤكد حيوية أعماله (حوار)

عندما صدرت روايته الموسومة «قنديل أم هاشم» عام 1940، التفت إليه أنظار النقاد وتبارت الأقلام للكتابة عنه وهو صاحب القصة القصيرة؛ وذلك لما أحدثته الرواية من صدي لتناولها الصراع ما بين العلم والوهم والخرافات التى كانت تسود المجتمع المصري آئنذاك؛ وهي الرواية التى انتجت كفيلم سينمائى في 4 نوفمبر 1968م بسيناريو لصبري موسي وإخراج كمال عطية و بطولة شكري سرحان؛ إنه الروائي والقاص والكاتب الموسوعي يحيي حقي (1905 - 1992)؛ الذى أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب الإحتفاء به كشخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الدورة الـ"53" والتى ستنطلق فى شهر يناير 2022.

«إن اسمي لا يكاد يذكر إلا ويذكر معه «قنديل أم هاشم » كأني لم أكتب غيرها، وكنت أحيانًا أضيق بذلك»؛ جملة تعبر عن مدي ضيق يحيي حقى عندما أختزل عدد من النقاد إسهاماته فى مجالات القصة القصيرة والموسيقي والفن التشكيلي والمسرح الشعري بل وفى التأريخ؛ وحصره كصاحب رواية وحيدة أشتهر بها إلا وهي رواية «قنديل أم هاشم».

وبالرغم من رحيله 1994؛ إلا أن مازال عالم يحيي حقي السحري كروائى وقاص ومؤرخ وكاتب مقال لم ينضب ومفعم بالأسرار والمفاجآت؛ التي سنعيد التنقيب فيه مع أبنته الإذاعية الكبيرة نهي يحيي حقي؛ علنا نصل الي لؤلؤة جديدة من لؤلؤات عطاءاته الأدبية الممتدة إلى الآن:

_ بداية.. ما أبرز استعدادات وزارة الثقافة مع أسرة يحيى حقي للاحتفاء به كشخصية معرض الكتاب فى دورته القادمة؟

أولاً أتمنى أن يحدث ذلك اذا تم الاحتفاء به الدورة القادمة؛ لأن فى نظري أن أعمال يحيي حقى مازالت تقرأ حتى اليوم كانها اعمال ادبية حديثة؛ كما أنها تشكل اضافة كبيرة لشباب الكتاب ممن يتخذون طريق الكتابة الوعر.

_ ينطبق على يحيي حقي الأديب الموسوعي.. برأيك لماذا اختزل النقاد كل ذلك فى رواية وحيدة له هى «قنديل أم هاشم »؟

والدي كان بالفعل يحزن عندما يجد من يختزل إسهاماته فى كافة فنون الكتابة والإبداع فى مجرد رواية له هي "قنديل أم هاشم"، واعتبره أن يحيي حقي ليس كاتب رواية او قصة وحسب بل استاذ مفكر فى الفنون الجميلة والموسيقي والفنون التشكيلية بل وفى التاريخ، وحتّى أن كانت رواية "قنديل أم هاشم" صادقة وخرجت من قلبه ووصلت الى قلب القارئ لما أحدثته من هزة فى مجتمعنا المصرى آئنذاك، لما مسته من قضايا مثل علاقتنا بالغرب، وكذلك دور المرأة فى الخارج كونها فاعلة فى المجال العام وهو ما يتناقض مع المرأة المصرية وقتها، إلا لوحات يحيي حقي الأدبية كلها تتماس بشان الارادة عند الانسان، كما أنه بالنظر الى عناوين مؤلفاته ونصوصه ستجدها حمالة معاني واوجه ووتماس مع قضايا مجتمعنا المصري.

_ أصدرت دار نهضة مصر مؤخراً المجموعة الكاملة من أعمال رائد القصة القصيرة الأديب يحيى حقي.. هل هناك إجراءات أخرى ستقوم بها الأسرة من أجل حفظ تراثه؟

أتمنى جدا أن تقوم دار نهضة مصر للنشر بتصنيف مقالاته التي تمت لجميع انواع الفنون مثل حدوتة فى السهراية، ومدرسة المسرح، ومحراب الفن فى مجلد اخر ونشره على ان يكون مجلد ثاني بعد صدور أعماله القصصية والروائية فى مجلد منذ أيام، وفى رائيي أنه فى حال قيام دار نهضة مصر بذلك أنه سيكون من اجود المجلدات حتي أجود من المجلد الأول الذى صدر لأعماله القصصية والروائية .

دعني أشير هنا إلى صدور كتاب قريباً أعده بالاشتراك مع الإذاعى والكاتب صلاح معاطي عن يحيي حقي اعتقد ان الساحة الادبية والفنية ستحتفى به عند صدوره.

_ عمل يحيي حقى فى بداية حياته بالمحاماة ثم انتقل الى العمل الدبلوماسي ثم خصص وقته بشكل كبير في كتابة الأدب.. برأيك ما أبرز المجالات العملية التى كانت قريبه إلى نفسه؟

فى رأيي أن كل محطة من هذه المحطات ساهمت بدور كبير فى حياته وتكوين شخصيته سواء فى مجال المحاماة، وكذلك عندما أنتقل الى العمل فى "منفلوط" كمعاون ؛ ثم عمله فى المجال الدبلوماسى؛ مرورا بالعمل فى مجال الفنون بكل اثارها وتاريخها؛ وهو ما تبين فى نصوصه الأدبية ومقالاته الصحفية التى نشرت.

_ يعتبر حقى من مؤسسى مسرح العرائس للأطفال.. ماذا عن تراثه الخاص بالأطفال؟

للأسف لم تصدر نصوص للأطفال لوالدي رغم حبه للأطفال وعالمهم السحري، وحقيقة لم يتحدث والدى فى هذا الامر اى عن سبب عدم الكتابة لهم وان كان دائما ما يؤكد على أن كلماته يقدمها للإنسانية جمعاء وبأسلوب سهل يصل الى جميع الفئات والألوان والأطياف ، إلا أنه صدر له مجموعات قصصية عن عالم الحيوان وارتباطهم بالانسان ؛ أبرزها على سبيل المثال مجموعة "فلة ..مشمش.. لولو".

_ ماذا تضم مكتبة يحيى حقي؟

كثير من أمهات الكتب مثل قراءة الشعر القديم، اضافة الى عدد كبير من القواميس، والسير الذاتية، وكان والدي يحب قراءة أشعار ورباعيات صلاح جاهين وله دراسة فى رباعيات جاهين، وقراءة وسماع أشعار الابنودى، وكذلك شعر صلاح عبد الصبور، والشاعر الدكتور أحمد تيمور، والشاعر فاروق جويدة كما كان قريباً من شباب الشعراء وداعماً لأعمالهم وناصحاً أميناً لهم، كما كتب عن المسرح الشعري، كما تأثر والدي بشعر " البنجالي " روبندرونات طاغور، والمتصوف محمد إقبال" .

_ للكُتاب الشباب.. ما أبرز الأعمال التى ترشحينها لوالدك للاستعانة بها فى الكتابة الأدبية؟

أرشح لهم كتب:" صفحات من تاريخ مصر، فجر القصة المصرية"، حيث أنصح شباب الكتاب بقرائتهما حتي يتعرفوا على تاريخ كتابة القصة المصرية، وتاريخنا الاجتماعي الادبي.

_ هل ترشح نهي يحيي حقي من الكتاب الشباب لنيل جائزة يحيي حقي؟

ارشح الكاتبة ريم بسيونى، ودعني اؤكد لك أنه اذا كان والدي يحيي حقي على قيد الحياة لكان كتب مقدمة لاعمالها؛ لأن كتابة ريم بسيوني دائما ما تأخذك الى عالم سحري فى سرد الأحداث والأزمنة التى تنتقل بينها بسلاسة فى أعمالها الأدبية، كذلك اتمني ان تلتفت الساحة الادبية لأعمال الروائية نشوى صلاح خاصة روايتها "الأخرى" وأرشحها أيضاً لنيل جائزة يحيي حقي.

_ أخيرًا هل تفكر كتب نهى يحيي حقي سيرتها الذاتية؟

نعم؛ بالفعل بدأت فى كتابة سيرتى الذاتية؛ وأرصد فيها أبرز المحطات الرئيسية فى حياتي سواء على مستوى الشخصيات التى التقيت بها، أو فى مجال عملى الإذاعي على نحو عام.