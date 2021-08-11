الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تعرب عن قلقها إزاء تهديد الملاحة البحرية فى الخليج العربى

أمير الكويت
أمير الكويت

أعربت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة ببحر العرب.

 

جاء ذلك في بيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

 

وأكد مجلس الوزراء الكويتي ضرورة الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بأمن الممرات البحرية.

 

وبحث مجلس الوزراء الكويتي الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

 

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب، معلنًا دعمه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة في 9 أغسطس 2021 حول الأمن البحري، مقدرًا ما انطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.

 

وجدد مجلس الوزراء الكويتي تأكيده على أهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، متطلعًا المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقًا لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.

 

كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة الكويت لاستمرار محاولات ميليشا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، الأمر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

 

كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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