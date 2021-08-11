حصاد «القوى العاملة» اليوم| صرف إعانات لـ88 عاملا.. وتعيين 482 شاباً بالأقصر

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، موافقة محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 67 ألفاً و193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وشركة "نونو إخوان"، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

صرف 67 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ88 عاملا بشركتين بالقطاع الخاص

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بقنا، وفرت 153 فرصة عمل على 15 مهنة في 20 مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخرى، وذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح حسام طلبة مدير المديرية، أن التقديم على هذه الفرص اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بمقر مديرية القوى العاملة بقنا "إدارة بحوث العمالة"، مشيرا إلى أن الفرص المطلوبة تتمثل في 5 مدرسين لغة عربية، و3 مدرسين لغة انجليزية، و4 مدرسين حاسب آلي، و4 دادة، و2 مدرس لغات وترجمة، و6 مشرفات، 84 أخصائي تمويل، و25 مسئول تأمين، و4 فرد أمن، و2 عمال خدمات، وبائع، وكهربائي، و10 عامل تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا.

«القوى العاملة»: 153 فرصة عمل في 20 شركة برواتب مجزية

كما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 482 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 2 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1406 شاباً، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

«القوى العاملة»: تعيين 482 شاباً بالأقصر خلال يوليو

وقال عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، إن المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 201 منشأة دوري وحملات، و8 منشآت على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 16 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 227 منشأة، وإعادة التفتيش على 410 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ356 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 3 ندوات توعية.

«القوى العاملة»: تعيين 482 شاباً بالأقصر خلال يوليو