الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» توقف الامتحان التكميلى والدور الثانى للشهادة الإعدادية.. اليوم

الامتحان التكميلي
الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توقف الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية والدور الثاني، اليوم الخميس الموافق 12-8-2021، بسبب إجازة رأس السنة الهجرية.

وكان قد بدأت، أمس الأربعاء، امتحانات الدور الثاني والتكميلي لطلاب الاعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين، وتستمر حتى الخميس الموافق 19-8-2021 بعدد 7 أيام.

وكانت قد شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على أن يقوم بتسليمها مع أول يوم امتحان المواد الأساسية.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020.

حيث قرر الوزير التالي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم ١١ بتاريخ 2021/5/5.

محافظة على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طارق شوقى المدارس مواد لجان امتحانات

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وائل لطفي

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