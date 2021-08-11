«التعاون الدولى»: الاستثمار فى التعليم يعد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادى

أكدت وزارة التعاون الدولي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن الاستثمار في التعليم هو الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب، لافتة إلى أن الاقتصادات العالمية تبنت الرقمنة لأن التكنولوجيا أصبحت القوة الدافعة للنهوض بالاقتصاد.

وتم إطلاق منصة للتعليم الإلكتروني الذاتي وهي "‏المنتور. نت"، حيث توفر دورات تعليمية (عبر الفيديو عالي التقنية) باللغة الإنجليزية والعربية، ملبيةً احتياجات الطلاب من مختلف المحافظات من أجل تطوير قطاع التعليم في مصر وازدهاره.

وأضافت الوزارة أن منصة "‏المنتور. نت" هو مشروع من مشاريع كثيرة تُدعم من قِبَل شركة مصر لريادة الأعمال التي تشارك في ملكيتها وزارة التعاون الدولي، وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال نموذج فريد يجمع بين رأس المال الحكومي وفكر القطاع الخاص، وتتمثل مهمتها في دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات حول مصر.

جدير بالذكر أن، وزارة التعاون الدولي أكدت أن مصر تستحوذ على نصيب كبير من صفقات الشركات الناشئة أفريقيا والشرق الأوسط بإجمالي تمويل قيمته 95 مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات أساسية على المستويين المحلي والإجمالي، للمضي قدمًا نحو الاتجاه الصحيح.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، من خلال تجمع الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها فرصة لتحقق الريادة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي، كما تعد مصر بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار.

وتطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لتحفيز المشاركات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الرقمنة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك خلال العام الجاري، تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركات اي فينانس واي سكور والعديد من مُمثلي شركاء التنمية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.