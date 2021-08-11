نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (53) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات على رأسها ضرورة تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، والمساهمة فى جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، التى تستهدف تيسير جميع الإجراءات والعقبات أمام الطلاب، بإلإضافة إلى اعتماد قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2021/ 2022.

وأشار الدكتور كمال عكاشة أن توجه الدولة المصرية لإنشاء منصة «ادرس في مصر» الإلكترونية ساهم بشكل كبير فى تحقيق انتشار دولي وإقليمي واسع للجامعات المصرية نحو الدول العربية والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة فى الارتقاء بجودة الجامعات المصرية فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتمثيل الجامعات المصرية إلكترونيًا.

وأضاف أن منصة «ادرس في مصر» الالكترونية ساهمت فى سهولة التعرف على الجامعات المصرية، وعرض الخدمات والبرامج الدراسية المقدمة بها بأسلوب موضوعى ومتميز، وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، لتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.