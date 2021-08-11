الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: إنجازات القطاع الزراعى وصلت لـ40 مليار جنيه

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة حظى بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، انطلاقًا من إيمان عميق لدى القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتلبية حاجات الاستهلاك المحلي والتوسع في التصدير للخارج.

أضاف محسن، خلال تصريحات، الأربعاء، أن عدد المشروعات المنفذة في قطاع الزراعة طوال الـ7 سنوات الماضية وصل إلى نحو 322 مشروعًا باستثمارات في القطاع، وصلت لـ40 مليار جنيه، وهذا لم يرصد لقطاع الزراعة على مدى عقود في الوطن في عهود سابقة.

وشدد عضو الشيوخ على أن هذه المشاريع لا تشتمل على أعمال التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية ومشروع البتلو وتنمية الثروة الداجنة والسمكية وغيرهم، إضافة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، ستصل تكلفته إلى نحو 300 مليار جنيه وسيضيف نحو مليون فدان للمساحة الزراعية.

وأكد النائب أن تطوير قطاع الزراعة يتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس، وتتحقق نجاحات وإنجازات واسع في هذا المجال، لافتًا إلى أن هذا ظهر بوضوح، في زيادة حجم الصادرات الزراعية للخارج خلال 2020 إلى نحو 33 مليار جنيه، بما يكشف زيادة في إنتاجية القطاع الزراعي غير مسبوقة.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ قطاع الزراعة الرئيس السيسي القيادة السياسية الأمن الغذائي

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