الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على حسنين.. فنان مميز

على حسنين
على حسنين

 

فنان مبدع له صوت مميز وأدوار تركت أثرًا فى وجداننا مثل شخصية «عم زرياب» والشيخ الضرير فى فيلم «الكيت كات».. إنه الفنان على حسنين. 

ولد على حسنين فى ١٣ يناير ١٩٣٩ بمدينة الإسكندرية، عشق الفن وشارك فى فريق المسرح بالمدرسة، وعمل بعدها فى إذاعة الإسكندرية، وشارك فى عدد من المسلسلات الإذاعية.

انتقل إلى القاهرة ودخل مجال التمثيل عام ١٩٥٤. بدأ بالعمل فى إذاعة القاهرة، وبعدها دخل مجال السينما والدراما، وشارك فى عدد من الأفلام مثل «الحريف» مع عادل إمام، و«هيستريا» مع أحمد زكى. أما فى الدراما التليفزيونية فشارك فى مسلسل «سوق العصر» مع محمود ياسين، و«ملح الأرض» مع محمد صبحى، و«أوبرا عايدة» مع يحيى الفخرانى. أحب الجمهور شخصية «عم زرياب» التى قدمها فى فيلم «آيس كريم فى جليم»، كما اشتهرت جملة «وجدتها يا ولاد الأفاعى» التى رددها بعد وضعه للحن أغنية «رصيف نمرة خمسة». توفى يوم ١٢ أغسطس عام ٢٠١٥ عن عمر يناهز ٧٦ عامًا، بعد صراعه مع مرض سرطان الكبد. 

 

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