الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أحمد العوضي «يتوعّد» المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي و ياسمين
أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لإهمال تسبب في تدهور حالتها الصحية، واضطرارها للسفر إلى مدينة جينيف بـ«سويسرا» لاستكمال مرحلة علاجها هناك، متوعدًا المتسبب في وصول حالة زوجته لهذا الأمر باللجوء إلى القانون، وأنه قريبًا سيتحدث عن كل شيء حدث لها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنوا صمتي نسيان بل لكل حدث حديث».

وكشف العوضي عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لإهمال تسبب في تدهور حالتها الصحية، واضطرارها للسفر إلى مدينة جينيف بـ«سويسرا» لاستكمال مرحلة علاجها هناك، متوعدًا المتسبب في وصول حالة زوجته لهذا الأمر باللجوء إلى القانون، وأنه قريبًا سيتحدث عن كل شيء حدث لها.

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة متجهة إلى مدينة جينيف بسويسرا، أمس، وأفادت مصادر من داخل المطار لــ«الوطن» أنها دخلت من صالة كبار الزوار وكانت تسير على قدميها ولكنها كانت بحالة إعياء شديدة.

وبدأت أزمة ياسمين الشهر الماضي، عندما أعلن العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات، إذ كانت ياسمين تجري عملية إزالة تكيسات من المبايض.

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