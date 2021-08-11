رئيس النواب اللبناني يبحث مع سفير مصر آخر المستجدات السياسية في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، آخر المستجدات السياسية في البلاد، خلال لقائها اليوم بمقر مجلس النواب اللبناني في عين التينة ببيروت.

كما استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في لبنان وآخر المستجدات السياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

في سياق متصل، دعا برى اليوم إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس المقبل بمقر المجلس فى قصر الأونيسكو، للنظر فى قرار الاتهام فى تفجير ميناء بيروت البحري.

ويأتى النظر فى قرار الاتهام وفقا للمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها فى المادة 80 من الدستور.

وكان قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت، طارق بيطار قد طلب فى الثانى من يوليو الماضى رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب على حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازى زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم فى القضية التى طلب فيها أيضا المحقق العدلى استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) فى القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاه.

وفي المقابل، طلبت لجنة مختصة بمجلس النواب اللبناني إفادة المجلس بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بالقضية وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.