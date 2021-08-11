الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنطوان توفيق يشارك فى المسيرة الفرنسيسكانية 28 «خطوة للأمام»

الأب مراد مجلع
الأب مراد مجلع

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه شارك الأب أنطوان توفيق النائب الرسولي لسيادة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر في المسيرة الفرنسيسكانية ٢٨ "خطوة للأمام".

وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المشاركة جاءت بقداس وتخلل القداس استكمال لاعترافات الشباب الذين شاركوا في المسيرة.

وكان قد تحركت المسيرة الفرنسيسكانية ٢٨ من دير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم لوادي النطرون وعمل جولة  لدير الأنبا بيشوي والسريان والتعرف على أهم معالم الدير وفترة مسائية مع دكتور مينا زكريا وموضوع شفاء النفس والتعرف على أنواع الحزن وهل تأثير الحزن سلبي أم إيجابي.

كما قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه في وقت سابق تممت الكنيسة طقس رتبه لبس التاو لشباب المسيرة الفرنسيسكانية في عيد الغفران بكنسية سيدة الكرمل ببولاق مع سيادة المطران بشارة جودة. 

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