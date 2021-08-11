الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق ثلاجة حفظ فاكهة فى القليوبية

حريق
حريق

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شب فى ثلاجة حفظ فاكهة بجوار مصنع الورق وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد وجود حريق داخل ثلاجة حفظ فاكهة بجوار مصنع الورق داخل المدينة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة والكتل السكانية والمصانع حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القناطر الخيرية الحماية المدنية مديرية أمن القليوبية السيطرة علي حريق سيطرة على الحريق سيارات إطفاء فاكهة

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وائل لطفي

فوضى الطب

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