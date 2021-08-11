«الأنفاق»: وصول قطار جديد للخط الثاني للمترو منتصف أغسطس

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن وصول قطار جديد كوري ضمن 6 قطارات المتعاقد عليهم مع شركة "هوينداى روتم" الكورية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٢ مليار جنيها، للخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"، منتصف الشهر الجارى.

وقال رئيس الهيئة، فى تصريح لـ"الدستور" إن وصول قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني للمترو يرفع من كفاءة تشغيل الخط خاصة أنه يتوافد عليه عدد ضخم من الركاب، مشيرا إلى أن توفير مزيد من القطارات المكيفة سيساعد في توفير مزيد من الراحة للجمهور.

وتابع رئيس الهيئة إن هناك مخطط شامل لرفع كفاءة الخط الثاني للمترو من خلال رفع كفاءة الوحدات المتحركة وهي القطارات وكذلك الإشارات الكهربائية بإعادة تحديثها بالإضافة إلي رفع كفاءة البنية الأساسية للخط من خلال تجديدات القضبان.

وأشار إلى أن القطارات الجديدة يوجد بها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.