الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع أفضل ممثلة بمهرجان همسة للآداب والفنون

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع، بجائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها بمسلسل القاهرة كابول ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة.
 

وقال فتحى الحصرى، رئيس المهرجان، إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد الفنانة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة دراما، وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي، والفنانة هبة عبدالغنى، والفنانة عارفة عبدالرسول، والفنان محمد رياض، والفنانة دنيا عبدالعزيز، والفنان أحمد بدر، والمطرب محمد ثروت.

مهرجان شهر رمضان نضال الشافعي محمود عبد المغني الدراما المصرية الفنانة حنان مطاوع المطرب محمد ثروت مسلسل القاهرة كابول شهر رمضان المقبل عارفة عبدالرسول

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