رئيس جامعة الفيوم يعلن ممثل كلية الزراعة في لجنة اختيار العميد

شهد محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماع مجلس كلية الزراعة بجلسته رقم (٤٥٠ ) برئاسة نيفين السواح عميد الكلية، وبعضوية أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأربعاء.

أوضح أن مجلس الكلية قد استقبل ثلاثة ترشيحات لعضوية لجنة اختيار عميد كلية الزراعة القادم، والمزمع إعلان البدء في التقدم لترشيحات عمادتها خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن محمد سعيد أبو الغار أن مجلس كلية الزراعة قد اختار عبد العظيم مصطفى عضوًا أساسيًا، وربيع الشهاوي عضوًا احتياطيًا في لجنة اختيار عميد الكلية.

واستقبل الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واالدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، أعضاء اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكَّلة من سمر مصطفى، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، والأستاذ محمد محمود، عضو اللجنة، والأستاذ أشرف نجيب، عضو اللجنة، وذلك لمتابعة اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق، بحضور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والسادة وكلاء كلية السياحة والفنادق، وذلك اليوم الأربعاء.

أكد محمد سعيد أبو الغار أن المجلس الأعلى للجامعات يتابع بشكل متواصل عمليات إجراء امتحانات القدرات بكليات جامعة الفيوم وكذلك التقارير التي تتعلق بهذا الشأن بهدف التأكد من حسن سير إجراءات تقديم الملفات والأوراق الخاصة بالطلاب وتسجيل الاستمارات، وكذلك أعمال الرصد والتصحيح بالكنترول، والتأكد من عدم وجود التليفون المحمول أثناء إجراء الاختبارات وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقام محمد سعيد أبو الغار وأعضاء اللجنة بتفقد أعمال إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بكلية السياحة والفنادق حيث تم إجراء اختبار القدرات لعدد ٩١ طالب، ولازال التسجيل مستمر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.