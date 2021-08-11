الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكريم عدد من العاملين بشركة ميناء القاهرة

تكرريم العالمين بشركة
تكرريم العالمين بشركة ميناء القاهرة الجوي

كرم مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الأربعاء، كلا من أحمد محمد حسين لحصوله على درجة الماجستير تخصص "موارد بشرية" بعنوان أثر رأس المال البشرى على حركة إدارة المعرفة دراسة ميدانية على شركة ميناء القاهرة الجوى، وأيمن محمد عبد الغفار لحصوله على درجة الماجستير تخصص “استثمار وتمويل” بعنوان مقياس أثر التمويل برأس المال المخاطر على القيمة الاقتصادية المضافة، وأحمد سعيد حامد على مجهوداته وتفانيه فى العمل والمحافظة على أموال الشركة أثناء عمل لجنة الراكد لتسليم الأصناف المباعة من راكد الإسكراب.

يأتي ذلك انطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز المجتهدين فى العمل وذوى الأمانة والخلق الرفيع. 

كما كرم عادل سليمان جاب الله مدير وردية بشركة (حماية) لأمانته حيث عثر على أنسيال ذهب بمنطقة بوابات الوصول فسلمه على الفور إلى ضابط صالة الوصول.

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