الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئاسة الكنيسة الكلدانية في مصر تدعو للصلاة من أجل «السينودس»

الاب بولس ساتي
الاب بولس ساتي

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه يدعو البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو جميع بنات وأبناء الكنيسة الكلدانية إلى الصلاة من أجل السينودس الكلداني، الذي ينعقد في الصرح البطريركي ببغداد، الذي ينتهي في 14 أغسطس 2021 لكي يأتي بالثمار المرجوّة، في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن “طوال فترة انعقاد السينودس، سوف يُنقل مباشرةً online على فيسبوك البطريركية”
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدة موضوعات:
- مراجعة الوضع العام في العراق والمنطقة والوضع الكنسي.
- اختيار أساقفة للإبراشيات الشاغرة.
- الطقسيات، التقويم الكلداني/ الأعياد والتذكارات، كتاب القراءات لأيام الآحاد والأعياد، كتاب القراءات لأيام الأسبوع، كتاب الرسامات، تنظيم الاحتفال بالرتب الحالية، شكل الهُرار الكلداني، فحص التراتيل الجديدة المقتبسة من هنا وهناك.
- العلمانيون ودورهم في الكنيسة، دورة المرأة الشماسة وزيّها الكنسي في الاحتفال، دور معلم التعليم المسيحي على ضوء رسالة البابا فرنسيس.
- التداول في موضوع سينودس الأساقفة القادم في روما 2023 عن المجمعية  Synodality
- الجانب المالي، الصندوق السيادي والطوارئ على ضوء الوضع القائم ومساعدة الأبرشيات المحتاجة.
- إنشاء مركز للمخطوطات ومتحف للأواني الكنسية!
- لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة رئيس الوزراء واحتفالات في الكنائس
مناقشة الأمور المتفرقة الطارئة.

هذا وتقرا الكنيسة الكلدانية اليوم برئاسة مار رافائيل الاول ساكو البطريرك الكلداني عدة قراءات روحية على مدار القداس الإلهي اليوم، وعلى رأسها سفر عاموس 5-1:2، إنجيل القدّيس لوقا 21-16:12، وذلك في خضم احتفالات الكنيسة الكلدانية العراقية الكاثوليكية اليوم بحلول الأربعاء الخامس من الصيف.

الاب بولس ساتي الاب بولس ساتي يتحدث عن السيسي السيامة الكهنوتيه للأب بولس ساتي بولس ساتي أب بولس ساتي

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