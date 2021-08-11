وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» يشارك بملتقى شباب المصريين الدارسين بالخارج

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مصر في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقالت إننا نشهد عصراً ذهبياً للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبح واقعاً ملموساً.

واستعرضت الوزيرة أنشطة مركز الحوار وما قدمه من توعية وتدريب للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية، الذين يثبتون دائماً حبهم وولاءهم لمصر.

وأعرب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في هذا الملتقى، مشيداً باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كما أوضح فتحي أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعطاء وإكساب الشباب الوعي والفكر السياسي والمنهجية التي من خلالها يستطيع الشباب معرفة وإدراك ما يدور حولهم، كما استعرض الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها لجان الدعم واللجان النوعية بالتنسيقية لتمكين ودعم الشباب ليكونوا عماد الجمهورية الجديدة.

واستعرض فتحي رحلته وتجربته الشخصية خلال كلمته، وشدد على أن الدولة تؤكد دائماً على دعم الشباب المصري، وقد ظهر ذلك جلياً في استعانة جميع الوزراء بمساعدين من الشباب، بل أصبح الشباب مشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

ضم وفد التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ويوستينا رامي وفيولا فهمي أعضاء التنسيقية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين