افتتاح معرض «بنات أفكاري» للفنانة ماجدة علي في الأوبرا (صور)

افتتح الفنان التشكيلي الدكتور طه قرني، والدكتور محمد إسحاق أستاذ النحت وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان السابق، معرض "بنات أفكارى" للفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة على، أمس الثلاثاء، بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

معرض الفنانة ماجدة علي

وعن المعرض قال الدكتور طه قرنى، إن المعرض نوعي جدا ومختلف ويعطي إشارة قوية لقراءة العمل التشكيلي برؤية جديدة وموتيفة جديدة، وهذا ما نفتقده قليلا فى حركة التشكيلية، وهذه الحالة أوجدت متغير كبير، استطاعت الفنانة أن تبنى عليها مفرادت جديدة، وأرى أن المعرض القادم لها سيكون مختلفا اختلافا كبيرا، فالفنانة تمتلك إمكانيات عالية ومتنوعة.

من جانبه قال الدكتور محمد إسحاق، إن المعرض تجربة إبداعية فيما يسمى بالبحث عن الذات، البحث عن الذات في العناصر المستخدمة فى اللوحات وفي التكوين واللون، بالمعرض مجموعة من الخبرات والتجارب الخاصة بالفنانة تبحث عن تواجدها، وأشار إلى أن تجربة الفنانة المتواجدة فيها من حيث اللون والتحديد الذي تقوم به، من أرقى التجارب فى المعرض، وتظهر شخصيتها في بناء اللوحة وتوظيف اللون للحصول على العنصر الخاص بها.

معرض الفنانة ماجدة علي

وقدم الشاعر وباحث الأنثروبولوجية مسعود شومان، التهنئة للفنانة ماجدة على لعودتها مرة أخرى لفنها ومعارضها بعد غيابها عن ساحة الفن التشكيلى فترة، وقال إن المعرض يعد مجموعة من المعارض في وقت واحد، فهناك لوحات يوجد بينها سمات مشتركة، وأخرى بينها اختلافات يمكن أن تتواجد فى معرض آخر، وأيضا وجود البعد الأسطوري والرموز المصرية القديمة، وهيمنة العنصر الأنثوي بمختلف الأشكال، لافتا إلى أن الفنانة استطاعت أن تمزج الملمح الأسطورى بالملمح الكاريكاتيرى، فالمعرض ثري جدا ومبهج وغني برموزه وألوانه.

المعرض يضم 48 لوحة فنية تصوير زيتي على توال وبمقاسات مختلفة، تجسد فكرة فى وجدان الفنانة، حيث ترى أن الروح تسافر أثناء النوم تجوب أماكن مألوفة وأماكن غير معروفة، وتلتقي بأرواح فارقت الحياة أو على قيد الحياة، وتعود إلى حياة الواقع بعد صحوها، محملة بحكايات وصور.

معرض الفنانة ماجدة علي

جدير بالإشارة ان المعرض يقام فى الفترة من 10 حتى 21 أغسطس الجارى، ويستقبل المعرض زواره يوميا خلال فترتين، الأولى من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر، والثانية من 5 حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة أجازة