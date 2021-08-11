لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمؤسسة فاروق حسني تناقش شروط الدورة الجديدة

اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، اليوم الأربعاء، بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام 2022، وتقديم موعد فتح باب الإشتراك لإتاحة فترة زمنية أكبر للفنانين .

وتضم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، أعضاء لجنة التحكيم، وهم الفنان أنسي أبو سيف - مدير التصوير، الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الفنان المصور أيمن لطفي، الفنان المصور عماد عبد الهادي، الفنان المصور أيمن نصار.

‏‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي، 50 ألف جنيه للجائزة الأولى، و 30 ألف جنيه للجائزة الثانية، و20 ألف جنيه للجائزة الثالثة، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للفنانين .

وكانت قد اجتمع الشهر الماضي بالمؤسسة، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة فى جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، والتى تقدمها المؤسسة.

وناقشت وضع شروط ومعايير مسابقة العمارة لعام 2022، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فترة زمنية أكبر للمعماريين.

وتضم مسابقة العمارة فى جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم، وهم الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، المهندس الاستشارى محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، الدكتور حمدى السطوحي، استشارى تصميم مبانى عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS، و المهندس المعماري حاتم السعيد.

‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 مائة ألف جنيه مقسمة كالتالى: 50 ألف جنيه الجائزة الأولى، و30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، إضافة إلى جوائز تشجيعية يتم منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة.

وكانت مؤسسة فاروق حسنى للفنون قد أعلنت عن جوائزها للدورة الماضية في شهر مارس 2021، بحضور وزيرة الثقافة، وعدد من الشخصيات العامة.