الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالقسم على المصحف.. تركمانستان تمنع مواطنيها من زيارة المواقع المحظورة على الإنترنت

رئيس تركمانستان
رئيس تركمانستان

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه سيتعين على سكان تركمانستان أن يقسموا على القرآن، بأنهم لن يصلوا إلى المواقع المحظورة عند التسجيل للحصول على اتصال إنترنت منزلي.

وتابعت أن حكومة الرئيس  بردي محمدوف، ستقوم بحظر المواقع الإخبارية الناقدة أو المستقلة بشكل روتيني، مضيفة أن ربع الأسر فقط لديها إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ولكن العديد من المواقع محظورة، من بينها "فيسبوك وتويتر"، كما يتم مراقبة مستخدمي الإنترنت من خلال شبكة من "أقسام الأمن الرقمي".

و رداً على ذلك، يستخدم العديد من التركمان الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لإخفاء نشاطهم، لكن ليس لوقت طويل.

 

وقال أحد الأشخاص لراديو أزاتليك ، وهو موقع ممول من الولايات المتحدة "في العام الماضي ، اشتركت في الاتصال بالإنترنت في منزلي، وجاء دوري بعد عام ونصف، ووقعت على الكثير من الوثائق، والآن يطالبون بأن أقسم على القرآن أنني لن أستخدم خدمات VPN، لكن لا توجد مواقع ويب تفتح بدون VPN، ولا أعرف ماذا أفعل".

ومن بين المعلومات التي تحرص السلطات التركمانية على حجبها، تقرير أفاد بأن عدد السكان أقل من نصف الرقم الرسمي البالغ 6.2 مليون نسمة ، بحسب راديو أزاتليك، ويُعتقد أن انخفاض معدل المواليد وأرقام الوفيات المتزايدة مع نزوح جماعي قد تسبب في الانخفاض.

و تصر تركمانستان أيضًا على أنها لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لكنها أصبحت الشهر الماضي أول دولة في العالم تجعل التطعيمات إلزامية لجميع البالغين.

وتعد تركمانستان إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولا يستطيع الإعلام الدولي الوصول إليها بسهولة بسبب القيود المفروضة على الصحافة والإعلام.

تركماستان مصحف انترنت منزلي ويب فيس بوك تويتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

وزيرة الصحة: شحنات جديدة من لقاحات كورونا على الأبواب.. وموقف الأكسجين «آمن»

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

«الأرصاد»: غدا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة 37 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس